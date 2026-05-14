Basketbol Avrupa Ligi play-off'larında Valencia Basket, başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u 81-64 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirerek dörtlü finale yükseldi. Brancou Badio'nun 20 sayısıyla galibiyette önemli rol oynadığı maçta, Valencia Basket tarihindeki ilk dörtlü finaline ulaşmış oldu.

Roig Arena'da oynanan play-off serisi beşinci maçının ilk çeyreğini 14-10 önde tamamlayan Valencia Basket, soyunma odasına da 35-23 üstün gitti.

Skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 56-50 önde geçtiği karşılaşmadan 81-64 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte 20 sayı atan Brancou Badio, maçın en skorer ismi oldu ve galibiyette önemli rol oynadı.

Tarihinde ilk kez son 4'e kalan Valencia Basket, Real Madrid ile finale yükselme mücadelesi verecek.

Panathinaikos AKTOR'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı dörtlü final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.

Kaynak: AA / Süha Gür
