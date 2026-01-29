Voleybol: CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi
VakıfBank, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Fransa'nın Volero takımını 3-0 yenerek grup liderliğini sürdürdü.
La Palestre'de oynanan mücadelede VakıfBank, 25-15, 25-17 ve 25-18'lik setlerle 3-0 galip geldi.
Bu sonuçla VakıfBank, grupta 5'te 5 yaparak zirvede yer aldı. Üçüncü sıradaki Volero ise 4. yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor