Voleybol: CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi

VakıfBank, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Fransa'nın Volero takımını 3-0 yenerek grup liderliğini sürdürdü.

La Palestre'de oynanan mücadelede VakıfBank, 25-15, 25-17 ve 25-18'lik setlerle 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla VakıfBank, grupta 5'te 5 yaparak zirvede yer aldı. Üçüncü sıradaki Volero ise 4. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
