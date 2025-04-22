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VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 14. Şampiyonluğunu Elde Etti

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 14. Şampiyonluğunu Elde Etti
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VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yenerek 14. kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı-siyahlı ekip, serinin üç maçında da rakibini 3-1 mağlup etti ve 3 yıl sonra yeniden zirveye çıktı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'ya 3-0 üstünlük kuran VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe'yi serinin üç maçında da 3-1 mağlup eden sarı-siyahlı ekip, Sultanlar Ligi'nde 3 yıl sonra yeniden zirveye çıkmayı başardı.

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı VakıfBank, ligde son 13 sezonda 8. kez kupayı müzesine götürdü.

Ligde 14. kez şampiyon

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde 14. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan sarı-siyahlılar, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta ismini aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi.

Ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004 ve 2004-2005'te kupanın sahibi oldu. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

Sarı-siyahlı ekip, ligde 3 yıl sonra yeniden zirveye çıkarak 14. şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyonlar

Vodafone Sultanlar Ligi'nde geride kalan 41 sezonun şampiyonları şöyle:

SezonŞampiyon
1984-1985Eczacıbaşı
1985-1986Eczacıbaşı
1986-1987Eczacıbaşı
1987-1988Eczacıbaşı
1988-1989Eczacıbaşı
1989-1990Emlak Bankası
1990-1991Emlak Bankası
1991-1992VakıfBank
1992-1993Güneş Sigorta
1993-1994Eczacıbaşı
1994-1995Eczacıbaşı
1995-1996Emlak Bankası
1996-1997VakıfBank
1997-1998VakıfBank
1998-1999Eczacıbaşı
1999-2000Eczacıbaşı
2000-2001Eczacıbaşı
2001-2002Eczacıbaşı
2002-2003Eczacıbaşı
2003-2004VakıfBank Güneş Sigorta
2004-2005VakıfBank Güneş Sigorta
2005-2006Eczacıbaşı
2006-2007Eczacıbaşı
2007-2008Eczacıbaşı Zentiva
2008-2009Fenerbahçe Acıbadem
2009-2010Fenerbahçe Acıbadem
2010-2011Fenerbahçe Acıbadem
2011-2012Eczacıbaşı VitrA
2012-2013VakıfBank
2013-2014VakıfBank
2014-2015Fenerbahçe Grundig
2015-2016VakıfBank
2016-2017Fenerbahçe
2017-2018VakıfBank
2018-2019VakıfBank
2019-2020Şampiyon ilan edilmedi
2020-2021VakıfBank
2021-2022VakıfBank
2022-2023Fenerbahçe Opet
2023-2024Fenerbahçe Opet
2024-2025VakıfBank

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Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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