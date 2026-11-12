VakıfBank, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yenerek Kupa Voley'de yarı finale yükseldi

VakıfBank, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yenerek Kupa Voley'de yarı finale yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde VakıfBank, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Salon VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan maç 100 dakika sürdü.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Nurper Özbar, İbrahim Acar
VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Berka Özden, Boskovic, Ivanovic, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Zehra Güneş)
Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Begüm Kaçmaz, Buse Ünal Pehlivan, Gorecka, Ecenur Aksoy, Ghani (Merve İzbilir, Helin Kayıkçı, Öykü Saruhan, Nisanur Yılmaz, Ramos, Damla Beyazıtlı, Sıla Zeynep Yaşar)
Setler: 25-20, 23-25, 25-13, 25-18
Süre: 100 dakika (23, 29, 24, 24)
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde VakıfBank, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.