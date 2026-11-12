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VakıfBank, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yenerek Kupa Voley'de yarı finale yükseldi

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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde VakıfBank, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Salon VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan maç 100 dakika sürdü.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, İbrahim Acar

VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Berka Özden, Boskovic, Ivanovic, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Zehra Güneş)

Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Begüm Kaçmaz, Buse Ünal Pehlivan, Gorecka, Ecenur Aksoy, Ghani (Merve İzbilir, Helin Kayıkçı, Öykü Saruhan, Nisanur Yılmaz, Ramos, Damla Beyazıtlı, Sıla Zeynep Yaşar)

Setler: 25-20, 23-25, 25-13, 25-18

Süre: 100 dakika (23, 29, 24, 24)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde VakıfBank, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Kaynak: AA
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