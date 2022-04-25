VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finalde

SALON: VakıfBank

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Recep Karakoç

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 1/4 Etabı ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu.

Sarı-siyahlı ekibin Misli.com Sultanlar Ligi finalindeki rakibi Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin kazananı olacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor