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VakıfBank, Kanadalı orta oyuncu Emily Maglio'yu kadrosuna kattı

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonu için Kanadalı orta oyuncu Emily Maglio ile anlaştı. Maglio, daha önce Eczacıbaşı, Beşiktaş ve THY gibi takımlarda forma giydi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Kanadalı orta oyuncu Emily Maglio'yu transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre 29 yaşındaki milli voleybolcu, 2026-2027 sezonunda VakıfBank'ta yer alacak.

Sırasıyla Il Bisonte Firenze, Levallois Paris Saint-Cloud, Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları, Beşiktaş ve Eczacıbaşı Dynavit formalarını giyen Emily Maglio, Kanada Milli Takımı ile 2019 yılında FIVB Challenger Kupası şampiyonluğu yaşadı.

VakıfBank'a verdiği ilk röportajda Emily Maglio, "Profesyonel olarak voleybol oynamaya başladığımdan bu yana VakıfBank'ta forma giymek benim hayalimdi ve şimdi gerçek oldu. Yeni sezon için çok heyecanlıyım. Taraftarlarımızı salonda görmek için heyecanlıyım. Onlara başarılarla dolu bir sezon yaşatmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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