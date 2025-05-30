VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Nehir Kurtulan'ı Transfer Etti
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında 25 yaşındaki libero Nehir Kurtulan ile anlaştı. Kurtulan, 2025-2026 sezonunda sarı-siyahlı formayı giyecek.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Nehir Kurtulan'ı transfer ettiğini açıkladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki libero, 2025-2026 sezonunda VakıfBank forması giyecek.
Nehir Kurtulan, Rota Koleji'nin ardından Göztepe'de oynarken, son olarak PTT forması giydi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor