VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Volero Le Cannet'i Ağırlıyor
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Fransa'nın Volero Le Cannet ekibini konuk edecek. Maç VakıfBank Spor Sarayı'nda saat 19.00'da başlayacak.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Mücadeleyi Theodora Kyriopoulou (Yunanistan) ile Vladimir Simonovic (İsviçre) hakem ikilisi yönetecek.
VakıfBank'ın grubunda Volero Le Cannet'ın yanı sıra Romanya'nın CS Volei Alba BLAJ ekibi ile İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci yer alıyor.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor