Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Güncelleme:
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalya'nın Numia Vero Volley takımını 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Rövanş maçı 19 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Numia Vero Volley ekibini 3-2 mağlup etti.

Allianz Cloud Arena'da oynanan mücadelenin ilk 2 setini 26-24 ve 25-22'lik skorlarla kaybederek 2-0 geriye düşen VakıfBank, üçüncü ve dördüncü seti 25-22 kazandı ve maçı da 5 sete taşıdı.

Karar setini de 15-11 kazanan Türk temsilcisi, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 19 Mart Perşembe günü VakıfBank ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez şampiyonluğa ulaşan sarı-siyahlılar, bu sezon 7. zaferin peşinde olacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel
