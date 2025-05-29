VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Berka Buse Özden'i Kadrosuna Kattı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Berka Buse Özden'i Kadrosuna Kattı
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, genç orta oyuncu Berka Buse Özden'i 2025-2026 sezonu itibarıyla kadrosuna dahil etti. Özden, VakıfBank altyapısından sonra Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda kulübün altyapısında yetişen orta oyuncu Berka Buse Özden'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonu itibarıyla yeniden VakıfBank'ta forma giyecek.

VakıfBank altyapısında oynadıktan sonra Karayolları'nda forma giyen genç voleybolcu, son olarak Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da görev aldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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