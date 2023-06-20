VakıfBank, Jordan Thompson'ı kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren VakıfBank, daha önce Fenerbahçe ve Eczacıbaşı Dynavit forması da giyen ABD'li pasör çaprazı Jordan Thompson'ı kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı ifade edildi. Thompson, ABD Milli Takımı formasıyla 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanırken, 2019 ve 2021'de de FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu yaşadı.