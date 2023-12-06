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VakıfBank, Jedinstvo Stara Pazova'yı mağlup etti

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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü maçında Jedinstvo Stara Pazova'yı 3-1 mağlup etti. Brezilyalı smaçör Gabi Guimaraes maçın oyuncusu seçildi.

SALON: Vakıfbank

HAKEMLER: Christophe Lecourt, Tudor Pop

VAKIFBANK: Busa, Ogbogu, Cansu, Gabi, Bahar, Thompson, Ayça (L) (Frantti, Aylin (L), Aleksia, Zeynep Sude, Van Aalen)

PAZOVA: Miljevic, Vajagic, Osmajic, T.Miljevic, Tica, Sucurovic, Medved (L) (Lakicevic, Nedeljjovic, Deagovic)

SETLER: 25-22, 21-25, 25-19, 25-17

SÜRE: 101 dakika

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü maçında sahasında Sırbistan ekibi Jedinstvo Stara Pazova'yı 3-1 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü galibiyetini alan VakıfBank, gruptaki 5'inci maçında 9 Ocak'ta deplasmanda Fransa'nın Volley Mulhouse takımına konuk olacak. Karşılaşmanın oyuncusu VakıfBank'tan Brezilyalı smaçör Gabi Guimaraes seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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