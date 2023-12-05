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VakıfBank, Jedinstvo Stara Pazova'yı konuk edecek

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VakıfBank, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında Jedinstvo Stara Pazova'yı sahasında ağırlayacak. Başantrenör Giovanni Guidetti ve libero Ayça Aykaç, maç öncesi hedeflerini açıkladı.

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında VakıfBank, yarın sahasında Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova'yı konuk edecek.

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde yarın Jedinstvo Stara Pazova ile sahasında karşı karşıya gelecek. VakıfBank Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Sarı-siyahlılar, A Grubu'ndaki ilk 3 maçından 2 galibiyet çıkarttı.

GIOVANNI GUIDETTI: TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Son CEV Şampiyonlar Ligi maçımızda, taraftarlarımızın önünde istediğimiz kadar iyi oynayamadık. Pazova'ya karşı yeniden taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onlara VakıfBank'ın neler yapabileceğini göstermek için sahaya çıkacağız" diye konuştu.

AYÇA AYKAÇ:  GRUPTAKİ HEDEFLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR MÜCADELE

VakıfBank forması giyen libero Ayça Aykaç ise "Evimizdeki 3'üncü CEV Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyoruz. Gruptaki hedeflerimiz için önemli bir mücadele. Maça takım olarak iyi hazırlandık. Seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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