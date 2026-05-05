Haberler

VakıfBank, Sırp voleybolcu Dangubic'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı

Güncelleme:
VakıfBank Spor Kulübü, Sırp voleybolcu Katarina Dangubic'in sol diz çapraz bağında yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Yaralı oyuncunun ameliyatı Sırbistan'da yapılacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki A. Carraro Imoco karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Katarina Dangubic'in Academic Hospital'da yapılan ileri düzey tetkikleri neticesinde sol diz çapraz bağında ameliyat gerektirecek düzeyde yaralanma tespit edildiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Dangubic'in tercihi ve kulübün onayıyla gerekli olan operasyonun Sırbistan'da gerçekleştirileceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal
