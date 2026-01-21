Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, Galatasaray Daikin'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Setler 17-25, 18-25 ve 15-25 sonuçlarıyla tamamlandı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, YuanYuan, Carutasu, Aslı Tecimer, Yasemin Güveli, Bongaerts (Eylül Yatgın)

VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Ayça Aykaç)

Setler: 17-25, 18-25, 15-25

Süre: 71 dakika (25, 24, 22)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu

Taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Trump, Davos'taki konuşmasına başlar başlamaz iğneyi batırdı

Trump, Davos'taki konuşmasına başlar başlamaz iğneyi batırdı
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama

Yakalama kararı çıkarılan Acun Ilıcalı'nın ortağından ilk açıklama
Duyanlar çok şaşkın! 75 transferin 74'ünde 1.8 milyon Euro bonservisi geçmediler

75 transferin 74'ünde 1.8 milyon Euro bonservisi geçmediler