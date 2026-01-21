Voleybol: Sultanlar Ligi
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, Galatasaray Daikin'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Setler 17-25, 18-25 ve 15-25 sonuçlarıyla tamamlandı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, YuanYuan, Carutasu, Aslı Tecimer, Yasemin Güveli, Bongaerts (Eylül Yatgın)
VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Ayça Aykaç)
Setler: 17-25, 18-25, 15-25
Süre: 71 dakika (25, 24, 22)
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor