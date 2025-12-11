Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yenerek namağlup liderliğini devam ettirdi. Fenerbahçe ise bu maçla birlikte ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva (Gizem Örge, Ghani, Korneluk, Arelya Karasoy)
VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç, Berka Buse Özden, Sıla Çalışkan, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Dangubic)
Setler: 25-14, 21-25, 25-17, 23-25, 13-15
Süre: 126 dakika (21, 31, 23, 30, 21)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.
VakıfBank, ligde 10'da 10 yaparak namağlup liderliğini sürdürürken Fenerbahçe Medicana, ilk mağlubiyetini aldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmayı tribünde takip etti.