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VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yenerek 8. haftayı kazandı.

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi. Cengiz Göllü'de oynanan maçta setler 18-25, 22-25 ve 14-25 sonuçlandı; karşılaşma 73 dakika sürdü.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Adem Türkmen, Asiye Tuzkan

Nilüfer Belediyespor Eker: Begüm Kaçmaz, Buse Ünal Pehlivan, Cajic, Ecenur Aksoy, Ghani, Ramos (Helin Kayıkçı, Merve İzbilir, Öykü Saruhan, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz, Gorecka, Sıla Zeynep Yaşar)

VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Brancuska, Cazaute (Aylin Sarıoğlu Acar, Berka Buse Özden, Aylin Uysalcan, Naz Aydemir Akyol, Ivanovic, Maglio)

Setler: 18-25, 22-25, 14-25

Süre: 73 dakika

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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