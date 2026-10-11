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VakıfBank, deplasmanda Göztepe Yuppo'yu 3-0 yenerek Sultanlar Ligi'nde galibiyet aldı

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında VakıfBank, deplasmanda Göztepe Yuppo'yu 3-0 yendi. Karşılaşmayı 20-25, 22-25 ve 19-25'lik setlerle kazanan VakıfBank, ligde ikinci haftadan galibiyetle ayrıldı.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi

Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Mustafa Emre Girgin

Göztepe Yuppo: Liabiodkina, Zhuang, Nur Sevil Gökbudak, Ezgi Bektaş, Zeynep Sude Demirel, Prasolova (Tuna Aybüke Özel, Latham, Burçin Eflin Toraman)

VakıfBank: Cansu Özbay, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Boskovic, Ivanovic, Markova (Aylin Sarıoğlu Acar, Aylin Uysalcan, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Cazaute)

Setler: 20-25, 22-25, 19-25

Süre: 89 dakika (25, 29, 35)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında VakıfBank, deplasmanda Göztepe Yuppo'yu 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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