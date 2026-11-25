VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Asterix Avo'yu sahasında 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi dördüncü tur A Grubu ilk haftasında Belçika'nın Asterix Avo takımını sahasında 3-0 yendi. Karşılaşma 25-22, 25-16 ve 25-14'lük setlerle 73 dakika sürdü.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz), Dominik Biegajlo (İngiltere)
VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Ivanovic, Maglio (Jegdic, Naz Aydemir Akyol, Aylin Uysalcan)
Asterix Avo: Van Sas, Maes, Wiegerinck, Scholten, Demeyer, Hauben (Debout, Peeters, Van Den Spiegel, Neufkens)
Setler: 25-22, 25-16, 25-14
Süre: 73 Dakika (28, 25, 20)
VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi dördüncü tur A Grubu'nun ilk haftasında Belçika'nın Asterix Avo takımını sahasında 3-0 yendi.
Kaynak: AA