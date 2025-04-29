VakıfBank Başantrenörü Guidetti'den Açıklamalar
VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, sezonun başlığının yeniden doğuş olduğunu ve yeni isimlerle harika bir kokteyl oluşturduklarını belirtti. Ayrıca Türkiye'yi temsil etmekten duyduğu gururu dile getirdi.
VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti: Bu sezonun başlığı yeniden doğuştu
'Yeni isimlerin katılımıyla harika bir kokteyl oluşturduk'
'Türkiye'yi temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz'
'Dörtlü finale ulaşmak başardığımızı gösterdi'
TRABZONSPOR
- Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayacak.
BEŞİKTAŞ
11.45 Siyah-beyazlılar, ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılı ekip, günü izinli geçirecek.
PFDK VE TAHKİM
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ
- Yarı Final
22.00 Arsenal - PSG
BASKETBOL
- EuroLeague Çeyrek Final
21.30 Paris Basketball (0) - (2) Fenerbahçe Beko (Fenerbahçe Beko kazanması halinde Final-Four'da)
BİSİKLET TURU
11.50 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 175.9 km'lik 3. etabı Fethiye-Marmaris arasında koşulacak
GENÇLERBİRLİĞİ
11.30 Gençlerbirliği Kulübü Olağan Genel Kurul öncesi başkanlığa adaylığını açıklayan eski milli basketbolcu Murat Şamil Şen, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
VOLEYBOL
- Efeler Ligi
19.00 Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta