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VakıfBank Başantrenörü Guidetti'den Açıklamalar

VakıfBank Başantrenörü Guidetti'den Açıklamalar
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VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, sezonun başlığının yeniden doğuş olduğunu ve yeni isimlerle harika bir kokteyl oluşturduklarını belirtti. Ayrıca Türkiye'yi temsil etmekten duyduğu gururu dile getirdi.

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti: Bu sezonun başlığı yeniden doğuştu

'Yeni isimlerin katılımıyla harika bir kokteyl oluşturduk'

'Türkiye'yi temsil ettiğimiz için gurur duyuyoruz'

'Dörtlü finale ulaşmak başardığımızı gösterdi'

TRABZONSPOR

- Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.45 Siyah-beyazlılar, ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılı ekip, günü izinli geçirecek.

PFDK VE TAHKİM

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

- Yarı Final

22.00 Arsenal - PSG

BASKETBOL

- EuroLeague Çeyrek Final

21.30 Paris Basketball (0) - (2) Fenerbahçe Beko (Fenerbahçe Beko kazanması halinde Final-Four'da)

BİSİKLET TURU

11.50 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 175.9 km'lik 3. etabı Fethiye-Marmaris arasında koşulacak

GENÇLERBİRLİĞİ

11.30 Gençlerbirliği Kulübü Olağan Genel Kurul öncesi başkanlığa adaylığını açıklayan eski milli basketbolcu Murat Şamil Şen, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

VOLEYBOL

- Efeler Ligi

19.00 Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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