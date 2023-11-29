Üye Girişi
Haberler

VakıfBank, Allianz Vero Volley Milano'ya mağlup oldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

VakıfBank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3'üncü maçında İtalya'nın Allianz Vero Volley Milano takımına 3-0 mağlup oldu.

İSTANBUL, -

SALON: Vakıfbank Spor Sarayı

HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev, Igor Schimpl

VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça, Busa, Aleksia, Van Aalen, Bahar)

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Heyrman, Orro, Sylla, Rettke, Egonu, Daalderop (Castillo, Cazaute, Maual)

SETLER: 17-25, 17-25, 16-25

SÜRE: 65 dakika (22, 22, 21)

VakıfBank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3'üncü maçında sahasında İtalya'nın Allianz Vero Volley Milano takımına 3-0 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini alan VakıfBank, gruptaki 4'üncü maçında 6 Aralık'ta sahasında Sırbistan'ın Jedinstvo Stara Pazova takımını konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Vakıflar Bankası İtalya Milano Maç Sonucu Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title