VakıfBank, Allianz Vero Volley Milano'ya mağlup oldu
VakıfBank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3'üncü maçında İtalya'nın Allianz Vero Volley Milano takımına 3-0 mağlup oldu.
İSTANBUL, -
SALON: Vakıfbank Spor Sarayı
HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev, Igor Schimpl
VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça, Busa, Aleksia, Van Aalen, Bahar)
ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Heyrman, Orro, Sylla, Rettke, Egonu, Daalderop (Castillo, Cazaute, Maual)
SETLER: 17-25, 17-25, 16-25
SÜRE: 65 dakika (22, 22, 21)
VakıfBank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3'üncü maçında sahasında İtalya'nın Allianz Vero Volley Milano takımına 3-0 mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini alan VakıfBank, gruptaki 4'üncü maçında 6 Aralık'ta sahasında Sırbistan'ın Jedinstvo Stara Pazova takımını konuk edecek.