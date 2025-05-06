Vahap Şanal, Bakü Açık Turnuvası'nda Bronz Madalya Kazandı
Büyükusta Vahap Şanal, Uluslararası Bakü Açık Turnuvası'nda A kategorisinde gösterdiği başarıyla bronz madalyanın sahibi oldu. 9 turda 6,5 puan toplayarak 3. sırayı elde eden Vahap, 2607 ELO performansıyla 7,6 reyting kazandı.
Büyükusta (GM) ünvanlı satranç oyuncusu Vahap Şanal, Uluslararası Bakü Açık Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Vahap, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonda A kategorisinde mücadele etti.
9 tur sonunda 6,5 puanla 3. sırayı alan Vahap, 2607 ELO (satranç derecelendirme sistemi) performansıyla 7,6 reyting kazandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor