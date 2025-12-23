Cerny: Sezonun geri kalanında her maçı kazanmak istiyoruz / Metin eklendi

BEŞİKTAŞ'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, "Hızlı bir dinlenme sürecine gireceğiz, toparlanacağız. Önümüzdeki sene sezonun geri kalanında her maçı kazanmak istiyoruz ki hedefimiz de zaten bu olmalı. Her maçı kazanırsak şu anki durumdan daha iyi durumda olacağız" dedi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin gollerini kaydeden Vaclav Cerny, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Önemli bir maç kazandıklarını belirten Cerny, "Çok önemli bir maçtı. Çok önemli bir maçı kazandık. Kazanmayı çok istedik ve sonucunda da maçı kazanan taraf olduk. Yılı bu şekilde bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Önümüzdeki sene de bu şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

'İKİ GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM'

İki gol attığı için mutlu olduğunu ancak takım kazandığı için daha da mutlu olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "İki gol attığım için mutluyum ama daha çok mutlu olduğum şey galip gelmemiz. Önemli olan galibiyetti. En önemlisi de bu. Tehlikeli olmayı, gol katkısı vermeyi, gol atmayı, asist yapmayı zaten insanlar benden bekliyor. Benden beklenen bu. Ben bu sorumluluğu seviyorum. Bunun karşılığını verebilmiş olmayı da seviyorum" ifadelerini kullandı.

'SEZONUN GERİ KALANINDA HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ'

Sezonun geri kalanında oynayacakları tüm maçları kazanmak istediklerini belirten Cerny, "Bunu konuşmak için henüz erken. Hızlı bir dinlenme sürecine gireceğiz, toparlanacağız. Önümüzdeki sene sezonun geri kalanında her maçı kazanmak istiyoruz ki hedefimiz de zaten bu olmalı. Her maçı kazanırsak şu anki durumdan daha iyi durumda olacağız" şeklinde konuştu.

Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla Kadıköy deplasmanında 2 gol atan Vaclav Cerny, sözlerini şöyle noktaladı: "İki maçta 4 gole ulaşmış olmak iyi ama daha önemli olan da takıma yardımcı olmak"