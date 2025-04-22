V.Bank, Sultanlar Ligi'nde Şampiyon Oldu
Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 3. maçında V.Bank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seriyi 3-0'a taşımayı başardı ve 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.
Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 3. maçında V.Bank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.
Sultanlar Ligi final serisi 3. maçında Fenerbahçe, Burhan Felek Spor Salonu'nda V.Bank'ı konuk etti. Serinin ilk 2 maçını kazanan sarı-siyahlılar, bugün de parkeden 16-25, 15-25, 25-19, 19-25'lik setlerle 3-1 galip ayrıldı.
Seriyi 3-0'a taşıyan V.Bank, 2024-2025 sezonunun Sultanlar Ligi şampiyonu oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor