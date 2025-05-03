V. Bank, CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde İtalya'ya Yenildi

V. Bank, CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde İtalya'ya Yenildi
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V. Bank, İstanbul'da düzenlenen 2025 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final yarı final maçında İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımına 3-0 mağlup oldu. Takım, üçüncülük maçı için yarın sahaya çıkacak.

V. Bank, İstanbul'da düzenlenen 2025 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda yarı final maçında İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımına 25-12, 25-19, 25-21 setlerle 3-0 mağlup oldu.

Sarı-siyahlılar yarın saat 16.00'da İtalya'nın Numia Vero Volley Milano takımıyla üçüncülük maçına çıkacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Bernard Valentar, Sonja Simonovska

V. Bank: Bosetti, Yuan, Cansu, markova, Zehra, Van Ryk, Ayça (L) (Frantti, Derya, Sıla)

Scandicci: Antropova, Bajema, Ana Carol, Ognjenovic, Herbots, Nwakalor, Castillo (L) (Kotikova, Ribechi, Graziani)

Setler: 12-25, 19-25, 21-25

Süre: 1 saat 15 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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