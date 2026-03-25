AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon belli oldu

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley final karşılaşmasında V. Bank, Eczacıbaşı Dynavit'i 19-25, 25-21, 20-25 ve 20-25'lik skorlarla 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Salon: Ankara

V. Bank: Ogbogu, Cansu, Markova, Zehra, Boskovic, Derya, Ayça (L), Aylin (L), Dangubic, Cazaute, Deniz

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Simge (L), Dilay, Smrek, Boden, Meliha, Aybüke

Setler: 25-19, 21-25, 25-20, 25-20

Süre: 108 dakika (26, 28, 28, 26) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı