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Erzincan'da Başarılı Sporcular Kaymakamı Ziyaret Etti

Erzincan'da Başarılı Sporcular Kaymakamı Ziyaret Etti
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde güreşte önemli dereceler elde eden sporcular, Kaymakam Hacı Osman Hölekli'yi makamında ziyaret etti. Dünya üçüncüsü Elmira Yasin, Balkan Şampiyonu Safiye Mustafa, Türkiye Şampiyonu Medine Muhammedli ve Türkiye üçüncüleri Filiz Laçin ile Zülfiye Nurioğlu'nun katıldığı ziyarette, sporcular başarılarından dolayı tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde güreş branşında önemli dereceler elde eden sporcular, İlçe Kaymakamı Hacı Osman Hölekli'yi makamında ziyaret etti.

Kredi ve Yurtlar Kurumu İlçe Müdürü Hüseyin Dündar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selami Sezer ve antrenör Habip Halepli eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette, ilçeyi ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden sporcular da yer aldı.

Ziyarette, Dünya üçüncüsü Elmira Yasin, Balkan Şampiyonu Safiye Mustafa, Türkiye Şampiyonu Medine Muhammedli ile Türkiye üçüncüleri Filiz Laçin ve Zülfiye Nurioğlu başarılarıyla öne çıktı.

Kaymakam Hökelekli, elde ettikleri dereceler dolayısıyla sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ziyaret, günün anısına çekilen fotoğrafın ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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