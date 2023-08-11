Uşakspor ve Denizlispor Hazırlık Maçında Berabere Kaldı
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor, Denizlispor ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Maçta Uşakspor'un golünü Cem Aktaş atarken, Denizlispor'un golü Bekir'den geldi.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor, yeni sezonda aynı grupta yer aldığı Denizlispor'la oynadığı ilk hazırlık maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan özel müsabakada ev sahibi ekip ilk yarıyı Cem Aktaş'ın golüyle 1-0 önde kapattı. Denizlispor bu gole ikinci yarıda Bekir'in penaltıdan kaydettiği golle karşılık verdi. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 bitti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor