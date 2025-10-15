Haberler

Uşakspor'un Zorlu 5 Haftası Başlıyor

3. Lig 4. Grup'ta lider konumda bulunan Uşakspor, önümüzdeki 5 haftada zorlu rakiplerle karşılaşacak. Bu periyotta alacağı puanlar, hem kendi kaderini hem de zirve yarışını etkileyecek.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 6 hafta sonunda 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan toplayıp averajla zirvede yer alan lider Uşakspor, önümüzdeki 5 haftalık periyotta birbirinden zorlu sınavlar verecek. Kırmızı-siyahlı ekip bu fikstürde toplayacağı puanlarla hem kendi kaderini hem de zirve yarışının kaderini belirleyecek.

Bu hafta 12 puanı bulunan Söke 1970'e konuk olacak Uşak temsilcisi, gelecek hafta yine 12 puanlı Tire 2021 FK'yı ağırlayacak. Uşakspor bir sonraki hafta deplasmanda 16 puanlı zirve ortağı Karşıyaka ile kozlarını paylaşacak. Uşak ekibi daha sonra 13 puanlı Kütahyaspor ve 8 puana ulaşan son haftaların formda takımı Balıkesirspor'la (D) karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
