Uşakspor'un Tecrübeli Savunma Oyuncusu Doğancan Kılıç'tan Veda Mesajı

Uşakspor'un Tecrübeli Savunma Oyuncusu Doğancan Kılıç'tan Veda Mesajı
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Uşakspor'un 32 yaşındaki stoperi Doğancan Kılıç, sözleşmesinin sona erdiğini duyurarak duygusal bir veda mesajı paylaştı. Kılıç, Uşakspor'u bir aile olarak gördüğünü belirtti.

3'üncü Lig temsilcisi Uşakspor'da tecrübeli savunma oyuncusu Doğancan Kılıç, veda mesajı yayınladı. Geçen sezon kırmızı-siyahlı formayla 28 maça çıkan 32 yaşındaki stoper, "Uşakspor'la olan sözleşmemin sona erdiğini üzülerek ama bir o kadar da güzel anılarla dolu bir kalple duyurmak istiyorum. Bu formayı gururla taşıdığım her gün, sahaya çıktığım her an, bana verilen desteğin, güvenin ve sevginin karşılığını vermeye çalıştım. Uşak benim için sadece bir durak değil, yüreğimde yer eden bir şehir, bir aile oldu. Hakkım varsa helal olsun, siz de helal edin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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