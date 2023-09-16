Uşakspor Transfer Döneminde 4 Takviye Yaptı

UŞAK,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Uşakspor, transfer döneminin son gününde 4 takviye yaptı. Kırmızı-siyahlılar, Sivasspor'dan 22 yaşındaki sağ kanat Kubilay Eren Şahin, Sivas Dört Eylül'den 22 yaşındaki kaleci Emre Çiğdem, Turgutluspor'dan 28 yaşındaki gurbetçi sol bek Tolga Çokkaşan ve 28 yaşındaki eski stoperi Sertan Yiğenoğlu ile sözleşme imzaladı.