Uşakspor deplasmanda galip

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Uşakspor, Tire 2021 FK'yı deplasmanda 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Uşakspor, bu zaferle puanını 44'e çıkararak Play-Off hattında kalmayı başardı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Uşakspor deplasmanda Tire 2021 FK takımını 1-0 yenerek yoluna devam etti. Maçın ilk devresi golsüz sona ererken, konuk Uşakspor dakikalar 70'i gösterdiğinde Eray'ın golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, Uşakspor sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Uşakspor puanını 44'e çıkarıp Play-Off hattında kaldı. Tire 2021 FK ise 35 puanla orta sıralarda yer aldı.

