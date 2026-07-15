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Uşakspor'da rota Yılmaz

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3. Lig'de mücadele eden Uşakspor, yönetim değişikliğinin ardından transferde somut adım atamazken, teknik direktörlük görevi için 36 yaşındaki Necip Emre Yılmaz'la anlaşmaya vardı.

3'üncü Lig'de yönetimi amatör lige düşen İzmir Çoruhlu FK'nın da başkanı olan Ahmet Çoruhlu'ya devredildikten sonra haftalardır transferde somut adım atmayan Uşakspor'un teknik direktörlük görevi için Necip Emre Yılmaz'la anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Daha önce Ergün Penbe'yle yeniden anlaşamayan kırmızı-siyahlıların 36 yaşındaki genç teknik adamla söz kestiği belirtildi. Yılmaz kariyerinde daha önce1461 Trabzon, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Osmaniyespor FK'yı çalıştırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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