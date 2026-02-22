Haberler

Söke 1970 SK: 2-0

3. Lig 4. Grup'ta Uşakspor, Teknik Direktör Ergün Penbe'nin görevine dönmesinin ardından, Söke 1970 SK'yı 2-0 yenerek Play-Off yarışında önemli bir galibiyet elde etti. Maçta konuk ekip Söke, 38'inci dakikada kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Uşakspor, bu sonuçla 41 puana ulaşırken, Söke 25 puanda kaldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Uşakspor, Teknik Direktör Ergün Penbe göreve döndükten sonra üst üste ikinci galibiyetini taraftarı önünde Söke 1970 SK'yı 2-0 yenerek alıp Play-Off yarışını sürdürdü. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip 38'inci dakikada Ramazan'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Uşakspor, 45'inci dakikada Efecan ve 90'ıncı dakikada Batuhan'ın golleriyle 3 puana uzandı. Bu skorla kırmızı-siyahlı ekip puanını 41'e çıkarırken, Söke ise 25 puanda kaldı. Uşakspor'da daha önce tartışma yaşayan başkan Mustafa Yalım ve teknik direktör Ergün Penbe'nin maçtan 2 gün önce tesislerde yumruk yumruğa kavga edip Penbe'nin ardından darp raporu aldığı iddia edilmişti.

