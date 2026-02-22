Söke 1970 SK: 2-0
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Uşakspor, Teknik Direktör Ergün Penbe göreve döndükten sonra üst üste ikinci galibiyetini taraftarı önünde Söke 1970 SK'yı 2-0 yenerek alıp Play-Off yarışını sürdürdü. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip 38'inci dakikada Ramazan'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Uşakspor, 45'inci dakikada Efecan ve 90'ıncı dakikada Batuhan'ın golleriyle 3 puana uzandı. Bu skorla kırmızı-siyahlı ekip puanını 41'e çıkarırken, Söke ise 25 puanda kaldı. Uşakspor'da daha önce tartışma yaşayan başkan Mustafa Yalım ve teknik direktör Ergün Penbe'nin maçtan 2 gün önce tesislerde yumruk yumruğa kavga edip Penbe'nin ardından darp raporu aldığı iddia edilmişti.