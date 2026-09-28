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Uşakspor, evinde 1922 Akşehirspor'u 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldı

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Uşakspor, evinde 1922 Akşehirspor'u 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. İlk 3 haftada öne geçtiği maçlarda puan kaybeden Uşakspor, bu kez öne geçtikten sonra hata yapmayarak 4 hafta sonunda puanını 5 yaptı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta ilk 3 haftada öne geçtiği maçlarda puan kaybeden Uşakspor ilk galibiyetini evinde 1922 Akşehirspor'u 3-0 yenerek aldı.

Ligde ilk haftalarda Bigaspor ve Eskişehirspor maçlarında son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle 3 puanı son anda avucundan kaçıran, Balıkesirspor deplasmanında ikinci yarıda öne geçmesine rağmen 4-1 yenilen kırmızı-siyahlı ekip Yusufhan Çalık, Yasin Öztekin ve Emirhan Zaman'ın golleriyle zincir kırdı. Öne geçtikten sonra bu kez hata yapmayan Uşakspor 4 hafta sonunda puanını 5 yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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