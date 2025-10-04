Haberler

Uşakspor, Eskişehirspor Deplasmanında Zorlu Bir Maça Çıkıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta lider konumda olan Uşakspor, gol yemeyen tek takım olarak Eskişehirspor deplasmanına çıkıyor. Maç yarın saat 19.00'da başlayacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Türkiye'deki profesyonel liglerin gol yemeyen tek takımı olarak haftaya lider başlayan Uşakspor yarın zorlu Eskişehirspor deplasmanına çıkacak. Fethi Heper Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Uşakspor grupta 4'te 4 yaparken, köklü rakibi Eskişehirspor ise 4 haftada 3 galibiyetle 9 puan topladı. Ege takımlarının yer aldığı grupta yarın saat 15.30'da Söke 1970 SK-Nazillispor, saat 19.00'da ise Balıkesirspor-Afyonspor, Tire 2021 FK-İzmir Çoruhlu FK, Denizli İdmanyurdu-Ayvalıkgücü Belediyespor maçları oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
