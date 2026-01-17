Uşakspor'dan çifte transfer
3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Uşakspor, Ereğli Belediyespor'dan Fatih Ok ve İzmir Çoruhlu FK'dan Burak Yılmaz ile transfer anlaşmaları yaptı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Uşakspor, dış transferde 2 futbolcuyla anlaşma sağladı. Kırmızı-siyahlılar, Ereğli Belediyespor'dan ön libero Fatih Ok (18) ile 3,5 yıllık, İzmir Çoruhlu FK'dan santrfor Burak Yılmaz (18) ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği altyapısında yetişen Fatih, 3'üncü Lig'de 4 maçta görev yaparken; RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa altyapılarında top koşturan Burak, 3'üncü Lig'de 5 müsabakada forma giydi.
