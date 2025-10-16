Uşakspor'da Volkan Altınsoy'un Sakatlığı Hakkında Açıklama
Uşakspor'da teknik direktör Ergün Penbe önderliğinde namağlup zirvede bulunan takımda, Bornova 1877 maçında sakatlanan Volkan Altınsoy'un sağ dizinde ödem tespit edildi. Futbolcunun durumunun hafta sonuna kadar netleşeceği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor