Uşakspor'dan kadro dışı açıklaması

3. Lig 4. Grup takımlarından Uşakspor, takım kaptanı Selçuk Alibaz'ı kadro dışı bıraktığını açıkladı. Olumsuzluklar nedeniyle U19 takımına yönlendirilen Alibaz için kulübün tekliflere açık olduğu belirtildi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Uşakspor'da yönetim kadro dışı bırakılan takım kaptanı Selçuk Alibaz'la ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Kırmızı-siyahlılar şu ifadelere yer verdi: "Takım kaptanımız, değerli futbolcu kardeşimiz Selçuk Alibaz'ı yaşanılan olumsuzluklar neticesinde bugünden itibaren A takımımız kadrosu çalışma ortamından, U19 kadrosu çalışma ortamına yönlendirmiş bulunmaktayız. Değerli kaptanımıza kendisine kulüp bulması söylenmiş olup, kulübümüzün de Selçuk Alibaz ile alakalı gelecek tekliflere açık olduğunu kamuoyuna bildiririz."

Devre arasında satış listesine konulan Selçuk, kulübe ihtarname gönderdikten sonra ödemesi yapılarak serbest kalması önlenmişti.

