Uşakspor'da kaptanlara izin

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off potasına giren Uşakspor, kaptanları Selçuk Alibaz ve Selim Kayacı'ya kulüpten ayrılma izni verdi. Her iki oyuncu, son iki sezondur takıma katkı sağlamakta ve bu sezon belirli sayıda maçta forma giydiler.

Son iki sezondur takımda forma giyen oyuncuların satış listesine konulduğu öğrenildi. 36 yaşındaki gurbetçi oyuncu Selçuk bu sezon 11 maçta 4 gol, 30 yaşındaki Selim ise 12 maçta 1 gol atmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
