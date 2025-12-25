Uşakspor'da kaptanlara izin

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalarda yaptığı çıkışla Play-Off potasını tekrar yakalayıp devre arasına mutlu giren Uşakspor'da yönetim, kulüpten ayrılmak isteyen takım kaptanları Selçuk Alibaz ve Selim Kayacı'ya izin verdi. Son iki sezondur takımda forma giyen oyuncuların satış listesine konulduğu öğrenildi. 36 yaşındaki gurbetçi oyuncu Selçuk bu sezon 11 maçta 4 gol, 30 yaşındaki Selim ise 12 maçta 1 gol atmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor