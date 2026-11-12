Uşakspor, Ayvalıkgücü'ne 1-0 yenilip bu sezon ikinci kez ateş hattına geriledi

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'a 1-0 mağlup olan Uşakspor, bu sezon ikinci kez düşme hattına girdi. Üst üste 3 mağlubiyet alarak galibiyet özlemi 7 haftaya yükselen kırmızı-siyahlılar, 8 hafta sonra kendisini yeniden ateş hattında buldu. Ligde oynadığı 11 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Uşak ekibi, 7 puanda kalarak 14'üncü sıradan, 17'nci basamağa geriledi. Uşakspor pazar günü evinde 9 puanlı Söke 1970 karşısında çıkış arayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı