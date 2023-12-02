Uşakspor 16. Haftada evinde Somaspor'u ağırlayacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Uşakspor 16. Haftada evinde Somaspor'u ağırlayacak. Bu sezon ligin en son sırasında bulunarak taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Uşakspor aynı bölgede bulunan rakibiyle 3 Aralık 2023 Pazar günü Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanacak. Uşakspor bu hafta puan hasretine son verip yeni bir başlangıcı hedefliyor. Oynanacak maçta hakemler ise şu şekilde; orta hakem Karabük Bölgesi hakemlerinden Taner Tuncer, yardımcı hakemler Kayseri Bölgesi hakemlerinden Osman Baruk ile Ankara Bölgesi hakemlerinden Faruk Yağlı dördüncü hakem ise Ankara Bölgesi hakemlerinden Egemen Artun oldu. - UŞAK