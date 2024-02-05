Uşak Valisi Turan Ergün, dereceye giren sporcuları tebrik etti

Uşak Valisi Turan Ergün, Gülle Atlama ve Karate branşında dereceye giren Uşaklı sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Uşak Valisi Turan Ergün dereceye giren Uşaklı sporcular için 2 ayrı mesaj yayımladı. Vali Ergün yayımlamış olduğu ilk mesajda "4 Şubat 2024 tarihinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda "Gülle Atmada" Balkan ikincisi olarak 'Gümüş Madalya' kazanan Uşaklı sporcumuz Ali Peker'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Vali Ergün ikinci mesajında ise "Türkiye Karate Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda İlimiz sporcularından 12 yaş 50 kg'da Ece Çümen ve 11 yaş +44 kg'da Hira Naz Ekşi Türkiye 1.si olarak 'Altın Madalya' kazanmışlardır. Sporcularımızı ve Antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi. - UŞAK