Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kaldı. Tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Yeşil Burun Adaları, ilk golünü atarak Uruguay'dan puan almayı başardı.

Stat: Miami

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Bashevkin (Norveç)

Uruguay : Muslera, Varela, Caceres, Olivera, Sanabria, Ugarte (Dk. 70 Cruz), Bentancur, Canobbio, Araujo (Dk. 82 Araujo), Valverde, Vinas (Dk. 70 Nunez)

Yeşil Burun Adaları : Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Cabral, Pina (Dk. 71 Laros Duarte), Arcanjo (Dk. 46 Deroy Duarte), Mendes, Monteiro (Dk. 80 Semedo), Rodrigues (Dk. 59 Varela), Tavares (Dk. 59 Costa)

Goller: Dk. 21 Pina, Dk. 61 Varela ( Yeşil Burun Adaları ), Dk. 44 Araujo, Dk. 45+6 Canobbio ( Uruguay )

Sarı kartlar: Dk. 5 Cabral, Dk. 90+3 Borges ( Yeşil Burun Adaları ), Dk. 20 Bentancur, Dk. 58 Olivera ( Uruguay )

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kaldı.

Tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Yeşil Burun Adaları, İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan alarak eleme turları için önemli bir avantaj elde etti.

Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü de Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay'a karşı attı.

H Grubu'nda bugün oynanan maçların ardından İspanya 4 puanla liderlik koltuğunda otururken, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın 2'şer, Suudi Arabistan'ın ise 1 puanı bulunuyor.

Gruptaki son maçlarda Uruguay ile İspanya, Yeşil Burun Adaları ile de Suudi Arabistan karşılaşacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
İsviçre'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti

Trump'ın tehdidi tansiyonu yükseltti, tarihi zirve 18 saat sürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çakarlı araçla yakalanan genç, 'Abim ağır ceza hakimi' dedi ama cezadan kaçamadı

Çakarlı araçla yakalandı, savunması pes dedirtti
Bizim Çocuklar'a bir şok daha

Bizim Çocuklar'a bir şok daha!
Kayseri'de bir kişi babası tarafından evde ölü bulundu

Kayseri'de bir kişi babası tarafından evde ölü bulundu
ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: En az 2 ölü

ABD ordusundan Doğu Pasifik'te tekneye saldırı: 2 ölü
Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi

Müftülükte tartışma yaratan görüntü! Diyanet camiasından tepki geldi
Meclis'e 'kadınlar da askere alınsın' başvurusu

Talep Meclis'e geldi: Kadınlara zorunlu askerlik
Trump'ın 'Lübnan'a müdahale' çağrısına Şara'dan yanıt geldi

Suriye komşu ülkeye mi saldıracak? Şara'nın yanıtı net