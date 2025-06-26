Urla'da Yüzme Kursları Başlıyor

Urla'da Yüzme Kursları Başlıyor
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Türkiye Spor Yazarları Derneği, Urla'daki olimpik havuzda 30 Haziran'dan itibaren çocuklar ve yetişkinler için yüzme kursları başlatacak. İlk dönem 30 Haziran-25 Temmuz, ikinci dönem ise 28 Temmuz-22 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) Urla ilçesindeki olimpik havuzunda 30 Haziran'dan itibaren yüzme kursları başlatılacak.

TSYD İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, kurslarda çocuklara eğitmenler eşliğinde yüzme eğitimi verilecek.

Yüzme kurslarında ilk dönem 30 Haziran-25 Temmuz, ikinci dönem 28 Temmuz-22 Ağustos'ta yapılacak.

Halka açık TSYD Urla olimpik havuzunda yetişkinler için de yüzme kursları düzenlenecek.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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