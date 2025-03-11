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Urla'da 13 Yaşındaki Tekvandocu Metin Can Çelikcan'a Tebrik Ziyareti

Urla'da 13 Yaşındaki Tekvandocu Metin Can Çelikcan'a Tebrik Ziyareti
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Urla İlçe Eğitim Müdürü Murat Çevik, 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda bronz madalya kazanarak Milli Takım seçmelerine katılma hakkı elde eden 13 yaşındaki tekvandocu Metin Can Çelikcan'ı makamında tebrik etti.

Urla İlçe Eğitim Müdürü Murat Çevik, Milli Takım seçmelerine katılma hakkı kazanan 13 yaşındaki tekvandocu Metin Can Çelikcan'ı makamında ağırlayarak tebrik etti.

Antalya'da düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda kategorisinde bronz madalya ve Milli Takım seçmelerine katılma hakkı kazanan EGİAD Ortaokul öğrencisi Metin Can Çelikcan (13), İzmir'de düzenlenen taekwondo müsabakasında yıldızlar kategorisinde İzmir ikincisi oldu. Girdiği iki turnuvadan da madalya ile dönen Çelikcan'ı Urla ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çevik makamında kabul etti. Çevik, "Başarısıyla gurur duyduğumuz öğrencimizi, emeği geçen idareci ve öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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