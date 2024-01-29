"Unutmayın bu sözümü" diyen Rıdvan Dilmen'den Oosterwolde iddiası

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Oosterwolde ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

"ÇOK BÜYÜK PARAYA TRANFER YAPACAK"

"Unutmayın bu sözümü" diyen Dilmen yaptığı yorumda, "Bence Fenerbahçe'nin 1.stoperi Oosterwolde olmalı. İleride çok büyük paraya transfer yapacak Oosterwolde." ifadelerini kullandı.

"BAZEN 4-5 ATIP ŞAMPİYON OLAMAYABİLİRSİNİZ"

Dilmen maçla ilgili ise, "Fenerbahçe ilk yarıda birçok gol pozisyon kaçırdı. Fenerbahçe, Ankaragücü'ne neredeyse hiç pozisyon vermedi. İlk yarı çok iyi top oynadı. Sonuçta 2-1 bitirmesi gelecek için önemli. Galatasaray 9-10 maç tek farkla kazandı. Bazen 4-5 atıp şampiyon olamayabilirsiniz." dedi.