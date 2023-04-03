TİP'ten büyük sürpriz! Ünlü yorumcu Önder Özen'i Erkan Baş'ın yanında gören futbolseverler gözlerine inanamadı

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, ünlü yorumcu Önder Özen ve eski milli basketbolcu Remzi Dilli ile partinin spor politikalarıyla ilgili 10 maddelik manifestosunu açıkladı. Partide spor politikaları çalışma grubu üyesi olan Önder Özen yaptığı konuşmada, spor yapmanın maliyetli olmasına tepki gösterdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Spor Politikaları Çalışma Grubu Koordinatörü ve Milli Sporcu Remzi Dilli ile TİP Spor Politikaları Çalışma Grubu Üyesi Önder Özen'in katılımıyla partisinin spor politikalarıyla ilgili 10 maddelik manifestosunu açıkladı.

SPOR YAPMANIN MALİYETLİ OLMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

TİP Spor Politikaları Çalışma Grubu Üyesi ve ünlü futbol yorumcusu Önder Özen spora başladığı yıllarda antrenman yaptığı alanların birçok spora uygunken, şu an sadece futbola ve tüketime uygun yerlere dönüştürülmesine tepki gösterdi. Spor yapmanın artık maliyetli olmasına tepki gösteren Özen, şunları söyledi:

"Ben o zaman 10 yaşındaydım bunun bir maliyeti yoktu. Bize dediler ki 'Bir tane şortun olsun bir tane fanilan olsun gelin buraya.' Spor tesisinin insanlara vaadi benim için şöyleydi; 10 yaşındaki çocuk için gelip burada top oynayabilirsin, 18 yaşındaki bir okçu için gelip burada öğleden sonra ok atabilirsin. Orada maratoncular koştu atletler atladı okçular yay gerdiler, biz futbol oynadık. Şimdi o stat yok. Orası millet bahçesi oldu yerine bambaşka bir sadece futbol oynanabilecek bir futbol stadyumu yapıldı.

"YARIM MİLYONLUK ŞEHİRDE BİR TANE FUTBOL STADI VAR"

Yarım milyonluk şehirde bir tane futbol stadı var ve o stadın 10 yaşındaki çocuğa vaadi çok şanslıysan sen de işte Cristiano Ronaldo olabilirsin, 20 yaşına geldiğinde eğer işsizsen bunun etrafında simit satabilirsin veya su satabilirsin o kalabalığa. Eğer işin varsa para biriktirip bir öğrenciysen veya tüketici olabilirsin o statta."

Türkiye İşçi Partisi'nin spor politikalarıyla ilgili manifestosunda ise şu maddeler yer aldı: