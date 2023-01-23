Ünlü spiker Melih Şendil, Galatasaraylı yıldızı öve öve bitiremedi: Son 20 yılın en iyisi

Ünlü spiker Melih Şendil, Radyo Gol'deki programında Galatasaraylı orta saha Lucas Torreira'ya övgüler yağdırdı. Şendil, Şansal Büyüka'yı konuk ettiği yayında Galatasaray'ın orta sahası Torreira'ya ayrı bir parantez açtı.

"SON 20 YILDAKİ EN İYİ 6 NUMARA"

Melih Şendil Torreira için "Galatasaray haftalardır harika futbol oynuyor. Lucas Torreira'ya gerçekten hayranım. Son 20 yıldaki en iyi 6 numara oyuncusu bana göre" dedi. Şansal Büyüka da Torreira'nın antrenman yedikçe daha üst seviyeye çıktığını ifade etti.

"BAŞLANGICI İYİ YAPMAMIŞTI"

Şansal Büyüka ise Torreira hakkında şu ifadeleri kullandı: "İlk geldiğinde biraz sallanmıştı. Antrenman yedikçe bu seviyeye çıktı. Oyunun kuralları için rakibi ısırıyor ve markajını da yapıyor. Okan hocayı tebrik etmek lazım. Bu kadar yıldızı idare etmek kolay değil."