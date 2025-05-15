Ünlü oyuncu Timur Acar'dan Ali Koç tepkisi: Yeter

Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de Sarı-lacivertlilerin taraftarı olan oyuncu Timur Acar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Timur Acar, mevcut yönetimi eleştirerek kongre üyelerini imza vermeye davet etti.

'YETER, FENERBAHÇE KİMSEYE MAHKUM DEĞİL'

'Yeter' diye haykıran Timur Acar,"YETER... FENERBAHÇE hiç kimseye mahkum değildir. Halktan uzaklaştığı sürece bu kulüp başarıyı yakalayamaz. daha kötü günleri görmemek için bu yönetimin derhal görevi bırakması artık bizim için elzemdir.. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir…' ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım Sarı-lacivertli taraftarlar arasından yoğun ilgiyle karşılanırken paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum atıldı.

İşte Timur Acar'ın paylaşımının tamamı;