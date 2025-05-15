ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? Nihayet son noktayı koydular
Putin İstanbul'a gelmiyor

Putin, "İstanbul" ile ilgili kararını verdi
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

ABD'den sürpriz adım! Türkiye'ye füze satışını onayladılar
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

Ünlü oyuncu Timur Acar'dan Ali Koç tepkisi: Yeter

Ünlü oyuncu Timur Acar'dan Ali Koç tepkisi: Yeter
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Timur Acar, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin son dönemlerdeki başarısız sonuçları nedeniyle yönetime tepki gösterdi. Acar, paylaşım yaparak ''Fenerbahçe hiç kimseye mahkum değildir. Halktan uzaklaştığı sürece bu kulüp başarıyı yakalayamaz. Daha kötü günleri görmemek için bu yönetimin derhal görevi bırakması artık bizim için elzemdir. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir.'' dedi.

Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de Sarı-lacivertlilerin taraftarı olan oyuncu Timur Acar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Timur Acar, mevcut yönetimi eleştirerek kongre üyelerini imza vermeye davet etti.

'YETER, FENERBAHÇE KİMSEYE MAHKUM DEĞİL'

'Yeter' diye haykıran Timur Acar,"YETER... FENERBAHÇE hiç kimseye mahkum değildir. Halktan uzaklaştığı sürece bu kulüp başarıyı yakalayamaz. daha kötü günleri görmemek için bu yönetimin derhal görevi bırakması artık bizim için elzemdir.. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir…' ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım Sarı-lacivertli taraftarlar arasından yoğun ilgiyle karşılanırken paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum atıldı.

İşte Timur Acar'ın paylaşımının tamamı;

Ünlü oyuncu Timur Acar'dan Ali Koç tepkisi: Yeter

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...

Özel'den skandal çıkış: İkisini birden yuhalayın anasını...
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı

Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini dahi sıkmadılar
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.